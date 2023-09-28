Hatay'da uyuşturucu tacirleri yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu tacirleri yakalandı.

Reyhanlı'nın Cüdeyde ve Yeni Mahallelerinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 bin 200 uyuşturucu hap, 500 gram kubar esrar, 10 gram matamfetamin, 5 gram takoz esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, bir şüpheli de serbest bırakıldı. - HATAY