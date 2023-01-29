Hatay'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Akasya Mahallesi'nde durdurulan N.Y.'nin yapılan üst aramasında ve A.D.'nin ikametinde yapılan aramada 978 gram kubar esrar, 4 bin 100 lira para, Esentepe Mahallesi'nde durdurulan M.Z.'nin yapılan üst aramasında 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis tarafından 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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