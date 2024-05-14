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Hatay'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dörtyol ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından, 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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