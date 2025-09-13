Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Gözaltı
Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. 11-12 Eylül 2025 tarihinde il genelinde yapılan çalışmada; 696,43 gram Esrar, 38,44 gram Sentetik Kannabinoid, 0,30 gram Amfetamin, 4 adet Captagon, 0,72 gram Metamfetamin, 1 adet Lyrca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şahıs hakkında, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
