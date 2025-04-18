Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı, 8 Tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. 8 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda N.Z., E.E., E.K., B.A., N.A., İ.A., K.S., A.Y., M.C. ve M.Ç. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.C. ve M.Ç. serbest bırakılırken, diğer 8 kişi tutuklandı. - HATAY