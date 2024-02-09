Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'da polis ekipleri, tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltın alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 8 Şubat tarihinde şüpheli bir şahsın evinde arama yapıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada; 2050 captagon, 10 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. - HATAY