Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Köpek Tarafından Bulundu

Hatay'da polis ekipleri tarafından hassas burunlu köpeğin evin çeşitli bölümlerinde uyuşturucu bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 28 Haziran tarihinde D.O.'nun İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; bin 746 gram Skunk, 4 adet Captagon maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. - HATAY