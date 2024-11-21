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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap ve Esrar Ele Geçirildi
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Hatay'da polis ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarda 528 adet captagon ve 316 adet sentetik ecza hap ile 1 gram esrar ele geçirdi. Şüphelilere yasalar gereği işlem yapıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun'da durdurulan İ.A.'nın aracında ve yaya olarak durdurulan S.U.'nun yapılan üst aramasında; 528 adet captagon, 316 adet sentetik ecza hap ve 1 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında T.C.K 188. maddeden işlem yapıldı ve araca 35 bin 519 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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