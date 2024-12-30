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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Adreste Ele Geçirilen Maddeler Şok Etti

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Adreste Ele Geçirilen Maddeler Şok Etti
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Hatay'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanılan bir ahır tespit edildi. 7 adreste yapılan aramalarda literlerce alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi, birçok kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 7 ayrı adrese yapılan operasyonda uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanılan ahır tespit edildi. Operasyonda litrelerce alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüryor. Yapılan çalışmalar kapsamında; 28 Aralık günü 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; M.E., M.İ., H.A., M.T., A.İ. ve Ö.E. isimli şahıslar, TCK 188 uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 7 adreste yapılan aramada Kumlu ilçesinde bir ahırın uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 97 kilo 55 gram toz amfetamin, 70 kilo 85 gram asit, 27 kilo 75 gram alkol, 3 kilo 750 gram aseton, 95 kilo 815 gram uyuşturucu yapımında kullanılan toz ham madde, 38 bin adet captagon, 1 captagon üretim fırını, 1 captagon basım makinesi, 1 mazot tankı, 2 captagon öğütücü, 1 captagon paketleme makinesi, 2 terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 45 mermi, çok sayıda çeşitli uyuşturucu üretiminde kullanılan plastik ve metal kap ve malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ö.E. ile H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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