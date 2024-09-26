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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 5 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs'tan 3'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından takibe alınan 2 otomobilde yapılan aramada daralı ağırlığı 5 kilogram Skunk-Esrar maddesi uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.S., B.S. ve M.O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis hatay

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