Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 4 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda L.E., O M., İ.D. ile B.A.'nın evlerinde yapılan aramada, 14,86 gram eroin, 3,68 gram esrar, 1.05 gram metamfetamin, 1,28 gram sentetik kannabionid, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.D. hakkında uyuşturucu kullanmak için satın almaktan adli işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa