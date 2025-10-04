Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Reyhanlı'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik Reyhanlı'da yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; Reyhanlı ilçesinde B.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik yapılan çalışmalarda; yakalanan T.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramasında 0,13 gram A.M. ham maddesi, 1,10 gram Skunk, B.B. ikametinde yapılan aramada ise; 2 adet sentetik ecza, 7,52 gram Skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.B. tutuklandı. T.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

