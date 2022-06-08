Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 166 kök keneviri bitkisi, 265 gram kubar esrar ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 166 kök keneviri bitkisi, 265 gram kubar esrar ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Samandağ ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik icra edilen çalışmada F.D., S.A., F.Ö., F.Y., M.S. ve A.O. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda uzunluğu 40 santimetre ile 3 metre arasında değişen bin 166 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 265 gram kubar esrar ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title