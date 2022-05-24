Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 285 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. M.İ.'nin Adaucak Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada 285 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.İ. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa