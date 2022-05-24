Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 285 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 285 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. M.İ.'nin Adaucak Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada 285 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.İ. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hint Keneviri, Uyuşturucu, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title