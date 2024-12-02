Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalara kapsamında; 25 Kasım tarihinde İskenderun'da N.B. yönetiminde ki araçta ve şahsın ikametinde yapılan aramada 50.22 gram kokain, ve 1 hassas terazi ele geçirildi. M.M.A.'nın yapılan üst ve ikamet aramasında;196 adet Captagon Hap ve 1,60 gram metamfetmain ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY