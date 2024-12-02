Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50.22 gram kokain, 196 adet Captagon Hap ve metamfetamin ele geçirilirken, 2 şahıs tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalara kapsamında; 25 Kasım tarihinde İskenderun'da N.B. yönetiminde ki araçta ve şahsın ikametinde yapılan aramada 50.22 gram kokain, ve 1 hassas terazi ele geçirildi. M.M.A.'nın yapılan üst ve ikamet aramasında;196 adet Captagon Hap ve 1,60 gram metamfetmain ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu
img

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.