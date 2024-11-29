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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
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İskenderun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50.22 gram kokain, 196 adet captagon ve 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun'da durdurulan N.B. idaresindeki aracında ve ikametinde yaptığı aramada 50.22 gram Kokain, 1 adet hassas terazi ile M.M.A.'nın yapılan üst ve ikamet aramasında; 196 adet captagon, 1,60 gram Metamfetmain ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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