Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 adreste gerçekleştirilen aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. H.Y. tutuklandı, Z.Y. serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Komutanlığınca yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 2 ayrı adreste yapılan aramada çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesinde ikamet eden H.Y. (42) ve Z.Y. (38) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde İskenderun 5'inci JASAT Timi, İstihbarat Kısım Amirliği, KOM Şube, NSM Uyuşturucu Madde ve Tütün Arama Köpeği ve Merkez Jandarma Karakol ekiplerince yapılan aramada; 500 adet Captagon, 95 adet sentetik ecza türevi hap, 10 gram amfetamin adlı madde, 25 gram ağırlığında sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet aseton, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Z.Y. adlı kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.