Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Komutanlığınca yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 2 ayrı adreste yapılan aramada çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesinde ikamet eden H.Y. (42) ve Z.Y. (38) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde İskenderun 5'inci JASAT Timi, İstihbarat Kısım Amirliği, KOM Şube, NSM Uyuşturucu Madde ve Tütün Arama Köpeği ve Merkez Jandarma Karakol ekiplerince yapılan aramada; 500 adet Captagon, 95 adet sentetik ecza türevi hap, 10 gram amfetamin adlı madde, 25 gram ağırlığında sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet aseton, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Z.Y. adlı kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - HATAY