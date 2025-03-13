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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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İskenderun'da yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 111,6 gram sentetik kannabinoid ve kimyasal maddeler ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonun da 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri İskenderun'da uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde M.Ç.'nin yapılan üst aramasında 2.60 Gram Sentetik Kannaninoid, S.E.'nin Cırtıman Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada 6 Parça halinde toplam 109 gram Sentetik kannabinoid, 2 adet üzerinde ojesil ibaresi bulunan Aseton maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslardan S.E. adli makamlarca tutuklandı. M.Ç. ise yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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