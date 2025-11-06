Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Kannabinoid ve Nakit Para Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda kuş kümesi içerisine saklanmış halde 2 kilo 500 gram kannabinoid, 101 bin 800 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda; 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesinde Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden Y.S. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma unsurlarınca Cumhuriyet Savcılığınca verilen arama kararı ile şüpheli şahsın belirlenen ikamet ve eklentisinde bulunan Kuş kümesine saklanmış halde; 2 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 adet aseton, 101 bin 800 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY