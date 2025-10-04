Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti önlemeye yönelik uygulamada 13 kişi tutuklandı. Aranan şahısların yakalanmasıyla birlikte cezaevine gönderilenler arasında hapis cezası bulunanlar da var.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmada gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 62 bin TL para cezasıyla aranan G.G., 12 yıl 6 ay hapis 20 bin 820 TL para cezasıyla aranan H.İ., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan G.M., 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan A.K., 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan H.B., 1 yıl 8 Ay hapis cezasıyla aranan R.G.,1 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan İ.D., ile H.A., H.K., M.Ö., K.D., E.S. ve F.K. isimli 13 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 şahıs mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
