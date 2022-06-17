Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si adam öldürmek suçundan aranan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si adam öldürmek suçundan aranan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile KOM şube ekipleri tarafından, adam öldürme suçundan 9'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile S.R.'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 640 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Jandarma Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.