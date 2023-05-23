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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da polisin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 10 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da polisin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 10 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Reyhanlı'da 7 adres tespit edilip eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8, kullanan da 2 şüpheli yakalandı.

Polisin adreslerde yaptığı aramada 7 bin 848 adet uyuşturucu hap, 43,13 gram metamfetamin,35,29 gram kubar esrar,0.43 gram eroin,1 adet hassas terazi,3 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Hatay 3. Sayfa Haberler

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