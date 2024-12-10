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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon 120 Bin Captagon Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon 120 Bin Captagon Ele Geçirildi
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Hatay'da durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 milyon 120 bin captagon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da durdurulan 2 araçta narkotik köpekle yapılan aramada 1 milyon 120 bin captogan ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan asayiş çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 7 Aralık'ta Adana-Mersin otobanı yolunda fiziki ve istihbari takip sonucunda 2 araç durduruldu. Şüpheli araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda; 1 milyon 120 bin adetten oluşan 180 kilogram captagon ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak; H.E., F.A., A.A.A., R.A. ve S.F. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan, R.A. ile S.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.E., F.A. ve A.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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