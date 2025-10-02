Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.85 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.85 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Antakya'da uyuşturucu imal ve ticareti ile ilgili operasyonda 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada 1 Kilo 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Antakya Alazı Mahallesinde durdurulan 27 plakalı bir araçta yapılan aramada, 1 Kilo 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan İ.K. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyet götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
