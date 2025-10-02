Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.85 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Antakya'da uyuşturucu imal ve ticareti ile ilgili operasyonda 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada 1 Kilo 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Antakya Alazı Mahallesinde durdurulan 27 plakalı bir araçta yapılan aramada, 1 Kilo 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan İ.K. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyet götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa