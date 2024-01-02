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Hatay'da Uyuşturucu İmal ve Ticaretine Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama

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Hatay'da polis ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan uygulamada gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan uygulamada gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada H.M.O ve İ.İ şahısların üst aramalarında; 2 parça halinde 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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