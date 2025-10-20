Hatay'da Ulaşım Yeniden Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Hatay'da devlet yolu ve otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağış sebebiyle oluşan selden etkilenen Hatay Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişinin kapatıldığını, ekiplerin çalışmaları sonucu söz konusu adı geçen yolların kullanıma açıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"Hatay'ın Payas ilçesinde yoğun yağış sonucu meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve Otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi tamamen kullanıma açılmış, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman olduğu gibi sahada çalışmalarımıza ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Rabbim her türlü felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin." - ANKARA