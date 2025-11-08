Haberler

Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Motosiklet Kazasında İki Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanan motosikletteki iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaşandı. Dağlık arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 1 kişi uçurumda yaralanarak mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı 2 şahsı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
