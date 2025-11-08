Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Motosiklet Kazasında İki Kişi Kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanan motosikletteki iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaşandı. Dağlık arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 1 kişi uçurumda yaralanarak mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı 2 şahsı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa