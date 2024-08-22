Hatay'da uçurumdan uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada, uçurumdan yuvarlanan otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları kurtararak hastaneye götürdü.
Hatay'ın Defne ilçesinde uçurumdan uçan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan uçan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralılara kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY