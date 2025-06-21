Hatay'da Uçurumdan Düşen Şahıs Kurtarıldı

Hatay'da Uçurumdan Düşen Şahıs Kurtarıldı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen bir erkek şahıs, UMKE, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'da ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen şahıs yaralandı.

Olay, Erzin ilçesi Yoncadüzü Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşandı. Ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen erkek şahıs mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıs, ekiplerin eşgüdümlü ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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