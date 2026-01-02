Haberler

Metrelerce yüksekten dereye uçan otomobilden kendini atarak kurtardı

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden Tofaş marka otomobil uçurumdan dereye düştü. Sürücü, son anda araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu.

Hatay'da kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil, metrelerce uçurumdan dereye uçtu. Dereye uçan otomobil sürücüsü, son anda kendini araçtan atarak kurtardı.

Kaza, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde yaşandı. Seyir haldeki Tofaş marka otomobil, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü, son anda otomobilden atlayarak yaralı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
