Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şakir Yıldırım idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan uçtu. Kazada Şakir Yıldırım hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçta yaralı olan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen sürücü Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY