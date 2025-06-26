Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şakir Yıldırım idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan uçtu. Kazada Şakir Yıldırım hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçta yaralı olan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen sürücü Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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