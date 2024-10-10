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Hatay'da Traktörle Çarpışan Minibüsün Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Traktörle Çarpışan Minibüsün Sürücüsü Yaralandı
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Reyhanlı-Kırıkhan karayolunda meydana gelen kazada traktörle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da traktörle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Reyhanlı- Kırıkhan karayolu üzerinde yaşandı. Traktör ve kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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