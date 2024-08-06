Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'da traktörle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 31 b 5070 plakalı Ford marka minibüs, S.N. yönetimindeki 31 U 9779 plakalı Nev Holland marka traktörle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 aracın sürücü ve traktörde bulunan S.N.'nin eşi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hava Nazifşan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 araç sürücüsünün de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY