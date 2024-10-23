Hatay'da Trafoda Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında trafoda hasar oluştu.
Hatay'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle' de bulunan trafoda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına aldı. Yangında trafoda hasar oluştu. - HATAY