Hatay'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
İskenderun İlçesi Sakarya Mahallesinde bulunan trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan trafo kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İskenderun İlçesi Sakarya Mahallesinde cadde üzerinde bulunan trafoda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin kısa süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan trafo kullanılmaz hale geldi. - HATAY