Üye Girişi
Haberler

Hatay'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun İlçesi Sakarya Mahallesinde bulunan trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan trafo kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun İlçesi Sakarya Mahallesinde cadde üzerinde bulunan trafoda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin kısa süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan trafo kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun İtfaiye Sakarya Hatay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title