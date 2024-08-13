Hatay'da trafo yangını söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda trafoda hasar oluştu ancak elektrik kesintisi yaşanmadı.
Hatay'da yaşanan trafo yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Reyhanlı İlçesi Çatalhöyük Sokak'ta bulunan trafoda meydana geldi. Trafodan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye giderek yangına müdahale etti. Hasarın oluştuğu trafonun onarılmasıyla bölgeye elektrik verildi. - HATAY