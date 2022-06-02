Hatay'da trafo kapaklarını çalan şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da trafo kapaklarını çalan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 7 adet trafo kapağı ve 2 adet pvc pencere çalan zanlı yakalandı.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 7 adet trafo kapağı ve 2 adet pvc pencere çalan zanlı yakalandı.
Hatay il Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık suçlarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Saat 23.00 sıralarında Haraparası Mahallesi'nde suçüstü hırsızlık yaparken yakalanan E.K.'dan 7 adet trafo kapağı ve 2 adet PVC pencere ele geçirildi.
Zanlı E.K. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa