Hatay'da Trafik Tartışmasında Mikser Yumruklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş, trafikte yol verme tartışmasında sinirlenerek beton mikserini yumrukladı. O anlar çevredeki kameralarca kaydedildi.
Hatay'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında sinirlenen adam beton mikserini yumrukladı, o anlarsa kameraya yansıdı.
Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte yaşanan yol verme tartışmasında gergin anlar yaşayan bir vatandaş, tartıştığı aracın sürücüsünün kullandığı Nas betona ait mikseri yumrukladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışmada yaralanan olmazken sinirlenen vatandaşın kendini ringde hissedercesine kamyonu yumrukladığı anlar kameraya yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa