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Hatay'da Trafik Kazasında Otomobil Alev Aldı

Hatay'da Trafik Kazasında Otomobil Alev Aldı
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İskenderun'da bir otomobil, kamyonetle çarpıştıktan sonra motor kısmı alev aldı. Olay anında vatandaşların paniklemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kazada yaralanan olmadı.

Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobilin motor kısmının alevlere teslim olmasıyla araçta bulunan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde yaşandı. Volkswagen marka otomobil, cadde kesişiminde kamyonetle çarpıştı. Çarpışmayla otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu ve sürücü ve araçta bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kaza sonrası araçlarda hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ve aracın alev alev yanması çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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