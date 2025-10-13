Haberler

Hatay'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Mehmet Fatih Zarifoğlu (27) idaresindeki 50 EA 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.A. yönetimindeki 42 AJE 763 plakalı tırla çarpışıp takla attı. Tırla çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zarifoğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump, İsrail'de! İlk sözleri 'Gazze'ye gitmekten gurur duyarım' oldu

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Şara'yı canlı yayında zora sokan soru

Geçmişiyle ilgili soru Ahmed Şara'yı canlı yayında zora soktu
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.