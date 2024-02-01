Hatay'da trafik kazasında araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya dönerken sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü.
Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 31 U 5290 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY