Üye Girişi
Haberler

Hatay'da trafik kazasında araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya dönerken sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü.

Kaza, Hatay - Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 31 U 5290 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Hatay Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında yok mu? 3 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 4 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 22 Şubat hangi burç? 22 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 22 Şubat burcu ne? 22 Şubat burç özellikleri neler? 21 Şubat hangi burç? 21 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 21 Şubat burcu ne? 21 Şubat burç özellikleri neler? 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir? 20 Şubat burç özellikler 19 Şubat hangi burç? 19 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 19 Şubat burcu nedir? 19 Şubat burç özellikleri neler? 18 Şubat hangi burç? 18 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 18 Şubat burcu nedir? 18 Şubat burç özellikleri neler? 1 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Şubat hangi burç? 17 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 17 Şubat burcu nedir? 17 Şubat burç özellikleri neler? 16 Şubat hangi burç? 16 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 16 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 16 Şubat burç özellikleri neler? Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi görmek ne demek? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title