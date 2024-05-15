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Hatay'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulansın da bulunduğu 3 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulansın da bulunduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. 01 KE 946 plakalı ambulans, 31 YM 142 plakalı otomobil ve 01 BSB 55 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla araçlarda bulunan Rıfat Ş., Mustafa E., Muhammed C., Kadir E. ve Berkan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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