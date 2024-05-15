Hatay'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulansın da bulunduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. 01 KE 946 plakalı ambulans, 31 YM 142 plakalı otomobil ve 01 BSB 55 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla araçlarda bulunan Rıfat Ş., Mustafa E., Muhammed C., Kadir E. ve Berkan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - HATAY