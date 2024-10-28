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Hatay'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Hatay'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Hatay'da bir otomobilin başka bir araca çarpmasının ardından aydınlatma direğine çarparak durması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da trafikteki bir araca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi kavşağı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki FORD marka 31 AAJ 809 plakalı otomobil, M.Z. yönetimindeki 31 HB 022 plakalı Hyundai marka otomobile çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan FORD marka 31 AAJ 809 plakalı otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlarda hasar oluşurken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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