Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Otomobilde Yangın Çıktı
Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek kontrol altına aldı, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Hatay'da kazanın ardından alevlere teslim olan otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.
Kaza, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmayla birlikte otomobil alevlere teslim oldu. Kaza sonrası araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa