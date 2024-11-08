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Hatay'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralı Kurtuldu

Hatay'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralı Kurtuldu
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Hatay'da bir hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletli sürücü, kamyonun altında kalmasına rağmen kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde trafikte seyreden hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazada aracın altında kalan motosiklet sürücüsünün kamyonun altından kendi imkanlarıyla çıktığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Tekerleklere gelmemesi büyük şanstı"

Kazayı gören Taha Yeşil, "Kaza her zamanki bilinçsizlikten oluyor. Motosiklet giderken kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsüne hiçbir şey olmadı. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu caddede her gün bir trafik kazası oluyor. Hafriyat kamyonu motosikleti metrelerce sürükledi. Kazayı gördüğümüzde hemen koştuk ve 112'yi aradık. Motosiklet sürücüsünde hiçbir şey yoktu. Motosiklet sürücüsü kamyonun altındaki dingilin arasında sıkışmıştı. Tekerleklere gelmemesi büyük şanstı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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