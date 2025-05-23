Hatay'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Hatay'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Hatay'da bir hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki patpata ve minibüse çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın park halindeki patpata ve minibüse çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Altınözü ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat marka 52 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki patpata ve minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle patpatta ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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