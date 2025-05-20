Hatay'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu 31 yaşındaki O.K. hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Yolun karşısına geçen şahsa çarpıp böyle kaçtı: 1 ölü

HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti. Kaza anı ve otomobil sürücüsünün durmadan devam ettiği anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya çevreyolu Habibi Neccar kavşağı mevkiinde yaşandı. Otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki O.K'ya çarptı. Kazada erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından O.K.'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansırken, görüntülerde araç sürücüsünün durmayarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Bir süre sonra kazaya karıştığını ve aracın sürücüsü olduğunu söyleyen 24 yaşındaki M.S. isimli şahıs kaza yaptığını söyleyerek karakola teslim oldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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