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Hatay'da Trafik Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü

Hatay'da Trafik Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü
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Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karışması sonucu 8 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Gölbaşı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kazada; 2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Mesut S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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