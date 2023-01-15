Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Antakya-İskenderun karayolu Ovakent mevkiinde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeni ile trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title