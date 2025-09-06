Haberler

Hatay'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Edinilen bilgiye göre, kaza Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen pikap ile TOFAŞ marka otomobil, mahalle içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

